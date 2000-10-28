Ангарский маньяк Михаил Попков вновь предстанет перед судом в Иркутске 14:23, 15 декабря 2017 г.



На этот раз его обвиняют еще в 60 убийствах. За совершение 22-х в январе 2015 года Иркутский областной суд уже приговорил Попкова к пожизненному заключению. Работу по его делу продолжили и удалось доказать причастность маньяка еще к 60 эпизодам. По данным следствия, мужчина на территории Иркутской области с 1992 по 2010 годы совершил не менее 84 преступлений. Жертвами маньяка стали женщины в возрасте от 16 до 40 лет, а также сотрудник милиции. В рамках расследования допросили тысячи свидетелей, произвели эксгумацию 20 тел, назначили и провели более 200 судебных экспертиз.

- В начале зимы или в конце осени 1994 года я привез сюда двух неизвестных мне девушек и здесь их убил.

- Фамилии не помните?

- Фамилии не помню, когда опознавали по фотографиям, я их узнал.

- Что здесь с этими девушками произошло?

- Распивал спиртное с ними и потом произошел конфликт, после чего я совершил их убийство топором.

Артем Дубынин, оперативник уголовного розыска ГУ МВД РФ по Иркутской области: Поимке преступника предшествовала серьезная работа сыщиков, они в своем распоряжении имели минимальный набор вещественных улик, для установления личности подозреваемого было проведено более 3,5 тысяч генетических исследований, в результате установлена личность именно этого преступника.

Осмотрели места происшествий, обнаружили захоронения тел давностью 15-20 лет, фрагменты костных останков жертв, их личные вещи, орудия преступлений.