“Иркут" со счетом 75:72 выиграл у команды "Химки-Подмосковье" 21:45, 14 декабря 2017 г.



С самого начала "Иркут" играл сконцентрировано и слаженно. 24:17 - первая четверть. Отрыв немного увеличился в середине второго периода, разница достигла десяти очков. 35:25 - и гости, занервничав, берут тайм-аут. Отрыв "Иркута" доходил до "плюс 12", но гости немного подобрались, и все те же семь-десять очков держались весь второй период. Счет 44:37 к большому перерыву.

В третьей четверти, которая традиционно бывает самой сложной для "Иркута", поводов для нервозности не было: хозяева стабильно впереди, отрыв доходил и до 14 очков. После третьей четверти счет 60:50. А вот в четвертом отрезке подстерегала опасность. Гости сокращают отставание, а потом и вовсе выходят вперед. Зал, который поддерживал "Иркут" с самого начала, делает все, чтобы команда вернулась в игру. Ценой предельной собранности "Иркуту" удалось попасть столь нужные броски в самом конце. За несколько секунд до конца "Иркут" ведет три очка, гости берут перерыв. Один точный бросок может перевести игру в овертайм. Но иркутяне не позволили его сделать. Победа "Иркута"!