Станислав Дзирквадзе: прошу избрать мне меру пресечения в виде домашнего ареста
С таким обращением выступил в суде виновник резонансного ДТП на плотине ГЭС. Он сказал, что полностью признает свою вину и не собирается уходить от ответственности. А место автоаварии покинул из-за того, что сильно испугался.
"Родственникам я никогда не буду угрожать, я буду во всем помогать, содействовать. Что будет в моих силах, что они мне разрешат сделать. Я полностью раскаиваюсь в том, что совершил это преступление, полностью все понимаю, ваша честь. Я прошу, ваша честь, чтобы в виде наказания был домашний арест", - сказал Станислав Дзирквадзе, задержанный.
Адвокат молодого человека сделал акцент на том, что его подзащитный все-таки попытался оказать помощь пострадавшим. Сторона прокуратуры опасается, что Станислав Дзирквадзе скроется от следствия или будет оказывать давление на пострадавших и их родственников. Поэтому прокурор попросил поместить задержанного под арест на время следствия.