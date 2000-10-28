Детская хоккейная школа "Сибскана" открылась в поселке Куда Иркутского района 18:14, 14 декабря 2017 г.



Это уже 12-е отделение по бенди в регионе. Секции работают в Шелехове, Свирске, Братске, Черемхово, Усть-Илимске, Бодайбо, Усть-Куте, Тулуне и других городах и поселках области. Сейчас во всех отделениях бесплатно занимаются около 700 детей. Примерно четверть из них - девочки. Кстати, в настоящее время спортшкола проводит набор.

В честь открытия новой хоккейной секции в Хомутовском образовании маленькие спортсмены получили 18 полных комплектов формы и инвентарь с логотипами "Сибскана". "В Хомутово мы выбрали отделение потому, что этот населенный пункт развивается очень серьезно на 17,5 тысяч населения. Рядом здесь и Урик, и многие другие населенные пункты. И здесь собираются и проводят очень много соревнований", - сказал Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Однако, стадион в поселке Куда требует ремонта, отметил глава региона. Необходимо установить новые трибуны, оборудовать навес. Это входит в планы правительства на ближайшие годы.