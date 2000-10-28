Полицейские задержали угнанный автомобиль, в нем обнаружили оружие и наркотики 18:08, 14 декабря 2017 г.



Оружие, наркотики, перебитые номера. По сценарию криминального фильма разворачивались события на Качугском тракте. Сомнительный кроссовер задержали недалеко от Хомутово полицейские и сотрудники Росгвардии.

В машине обнаружили незарегистрированный охотничий карабин и больше 8 граммов гашиша. Но и сама машина вызвала подозрения. Номер кузова был явно изменен. Оказалось, иномарка находится в угоне, ее похитили у жителя Новосибирска. Кстати, за рулем тоже житель из этого города. Оружие, наркотики и сам автомобиль изъяли. И возбудили сразу несколько уголовных дел. Расследование продолжают.