Экспертиза подтвердила: виновник автоаварии на плотине ГЭС был в состоянии алкогольного опьянения 18:03, 14 декабря 2017 г.



По данным представителя прокуратуры, экспертиза подтвердила, что на момент ДТП Станислав Дзирквадзе - виновник автоаварии на плотине ГЭС - был в состоянии алкогольного опьянения. Он не мог адекватно воспринимать и оценивать дорожную обстановку, чем поставил под угрозу безопасность дорожного движения. Из-за этого его "Порше Кайен" выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с автомобилем "Нива", в котором ехали четверо сотрудников "Иркутскэнерго". Двое из них получили смертельные травмы.