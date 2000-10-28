Иркутяне первыми увидят новых кукол семьи Намдаковых 17:53, 14 декабря 2017 г.



Сказка продолжается. Завтра в Иркутске откроют третью выставку авторских кукол семьи Намдаковых. И это снова мировая премьера - композиции привезли в Иркутск прямо из мастерской, первым их увидит именно наш город. Как создают уникальные произведения? О секретах семейного творчества художники рассказали съемочной группе программы "Новости".

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Удивительные, таинственные, волшебные - так говорят о куклах семьи Намдаковых. Они действуют гипнотически, от них невозможно оторвать взгляд, который заворожено скользит по мельчайшим деталям. Все в этих композициях сделано вручную. Ткань сшита по лоскуточкам и раскрашена, сплетены украшения, расшита одежда.

Уже несколько лет в мастерской в Улан-Удэ над куклами трудятся родные всемирно известного скульптора Даши Намдакова - его родители, сестры, братья и племянники. У каждого свои обязанности. Даши присылает эскизы, мама делает куклам прически из волос яка, сестры отвечают за одежду и украшения, брат и отец - за работу с деревом. И каждый день они посвящают творчеству. Тщательно подбирают фактуру, цвет, материал, чтобы образ получился гармоничным. Сестры говорят: бывают и споры. "У нас такого громкого скандала не бывает, каждый промолчит, но потом на второй день как-то приходим к свежим взглядам. Бывает, что что-то от и до разбирается и заново собираем. Хочется, конечно, делать, чтобы было, что рассматривать. И чем проще одеяние у куклы, наверное, тем сложнее", - делятся Доржима и Санжима Намдаковы, авторы кукол.

И тем интереснее. Поэтому Намдаковы стали больше экспериментировать. В этот раз они привезли в Иркутск семь новых кукол. Среди них совсем маленькая "Девушка в золотой шляпке". Тонкая, застывшая в своих мыслях девушка с полуприкрытыми глазами. Или эта принцесса "В чалме" - она сидит на сундуке в праздничном платье. А рядом девочка вывела на прогулку свою черепашку. В сумочку этой куклы вшита буддийская мантра, чтобы она могла принести счастье всем, кто рядом. А вот яркая девушка-цветок. На ее создание у Намдаковых ушло три месяца.

Куклы, которые хранят теплоту рук и души художников, прогостят в Иркутске до 4 февраля.