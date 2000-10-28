Прокурор настаивает на аресте Станислава Дзирквадзе - виновника резонансного ДТП на плотине ГЭС 17:43, 14 декабря 2017 г.



По мнению обвинения, подозреваемый может скрыться и существенно повлиять на потерпевших угрозами. Заседание по санкции сейчас проходит в Октябрьском суде Иркутска.

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Станислав Дзирквадзе 10 декабря спровоцировал ДТП. В результате аварии погибли два человека и еще двое находятся сейчас в больнице. Сам виновник аварии сбежал с места происшествия и сутки скрывался у знакомых. Позже явился в полицию с повинной. Позднее выяснилось, год назад молодой человек уже попался на вождении в нетрезвом виде. Тогда его внедорожник смогли остановить только выстрелы из табельного оружия.