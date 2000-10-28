Противопожарные датчики устанавливают в домах пенсионеров, малообеспеченных и многодетных семей 16:51, 14 декабря 2017 г.



Безопасность превыше всего. Громкий сигнал тревоги – такова молниеносная реакция противопожарного датчика на появление даже небольшого задымления. Сегодня такие устройства установили в домах малообеспеченных и многодетных семей, а также там, где живут инвалиды.

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Погоня за комфортной температурой нередко заканчивается трагедией. Люди включают обогреватели и перегружают электрическую сеть. Или разводят огонь в печах, оставляя детей без присмотра. Счет бытовых пожаров и смертей в Иркутской области уже идет на десятки. В зоне риска малообеспеченные и многодетные семьи, а также инвалиды. "Вот в этой квартире на данный момент проживает 8 человек. Я с детьми, пять детей, моя мама-пенсионерка и средний брат. У нас дети никогда одни не остаются, всегда с бабушкой. Утром печь затопили, протапливается, трубу закрываем, смотрим, чтобы углей не было, закрываем трубу, потом вечером протапливаем, если нужно, если холодно", - говорит Светлана Бимберина, житель села Пивовариха.

Официальное название этого устройства - пожарный извещатель. На появление дыма он реагирует громкой тревогой. Сигнал постоянно возрастает и привлечет внимание кого угодно. Сегодня сотрудники МЧС установили такие устройства многодетным семьям в селе Пивовариха. В Иркутском районе уже оборудовали почти сотню домов, до конца года установят еще 230 датчиков. Быть может эта статистика повлияет на другую, пугающую своим масштабом. "С начала 2017 года на территории Иркутского района произошло 260 пожаров, из них 82 с начала отопительного сезона, на которых погибли 13 человек и травмированы 20. На сегодняшний день одной из приоритетных задач для органов государственного пожарного надзора является повышение уровня защищенности социально неадаптированной категории населения путем установки современных средств обнаружения пожара", - сообщила Наталья Левицкая, заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Иркутскому району.

В следующем году эти датчики продолжат устанавливать. А пока до новогодних праздников еще много работы. По статистике, горячая пора приходится на период самых сильных морозов.