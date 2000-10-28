Дмитрий Бердников предложил вернуть социальную стипендию малоимущим студентам 16:44, 14 декабря 2017 г.



Вернуть социальную стипендию малоимущим студентам, которые учатся очно. Такой законопроект внес в Законодательное собрание Иркутской области мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Из-за нового законодательства таких выплат лишились более двух тысяч студентов вузов, техникумов и колледжей.

Сейчас социальная стипендия назначается только при получении государственной помощи. Она предоставляется студентам из малоимущих семей и тем, кто проживает один и имеет доход ниже прожиточного минимума. Но теперь молодые люди не могут ее получать, так как считаются занятыми гражданами и не могут быть признаны безработными. Тем временем меры поддержки малоимущих студентов уже существуют, например, в Ленинградской, Пензенской, Свердловской, Челябинской областях, а также Кабардино-Балкарской республике.