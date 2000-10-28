Хвойные иголки привели к похитителям елки в Усолье-Сибирском 16:34, 14 декабря 2017 г.



Срубили нашу елочку... Хвойные иголки помогли раскрыть кражу полицейским из Усолья-Сибирского. У местной жительницы ночью возле ограды дома неизвестные спилили и похитили голубую ель.

Ее женщина уже успела нарядить к праздникам. Новогоднее дерево злоумышленников радовало недолго. Хвойные иголки, которые опали с веток, образовали на снегу "дорожку", которая быстро вывела полицейских к похитителям. Ими оказались два молодых человека, которые живут неподалеку. Их задержали и завели уголовное дело по факту кражи. А владелице вернули ель.