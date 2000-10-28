В Октябрьском суде началось заседание по резонансному ДТП на плотине ГЭС в Иркутске 16:27, 14 декабря 2017 г.



Меру пресечения на время следствия избирают сейчас Станиславу Дзирквадзе в Октябрьском суде Иркутска. Там в эти минуты началось судебное заседание. Этот молодой человек 10 декабря спровоцировал ДТП на плотине ГЭС. В результате аварии погибли два человека и еще двое находятся сейчас в больнице. Сам виновник аварии сбежал с места происшествия и сутки скрывался у знакомых. Позже явился в полицию с повинной.