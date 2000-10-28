На проект "Народные инициативы-2018" планируют потратить 650 млн рублей 15:54, 14 декабря 2017 г.



В рамках проекта "Народные инициативы-2018" определили объемы средств для территорий. В бюджете региона на следующий год на эти цели предусмотрено 650 млн рублей. Спикер областного парламента Сергей Брилка рассказал: специальная комиссия определила, что средства распределят пропорционально численности постоянного населения муниципальных образований по состоянию на 1 января 2017 года.

Также решили, что размер софинансирования из местного бюджета будут определять, исходя из уровня бюджетной обеспеченности муниципалитетов. Наибольший объем – 30 млн рублей - из регионального бюджета получит Иркутск. До 1 февраля 2018 года получатели должны представить перечень проектов, на реализацию которых направят выделенные средства.

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