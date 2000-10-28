Иркутская "Байкал-Энергия" уступила на выезде хоккеистам из Хабаровска 14:25, 14 декабря 2017 г.



Иркутянам пришлось сразиться с командой, которая со старта чемпионата не проиграла ни одной встречи. Хозяева площадки сразу перешли в наступление.

Александр Антипов с 12-метрового удара открывает счет. В течение всей игры команды обменивались мячами. Ближе к завершению встречи счет на табло был 6:3, но иркутянам удалось отквитать два мяча. Непростой бой иркутян и хабаровчан закончился со счетом 5:6. "Сказался десятидневный перерыв. Но то, что у нас есть характер. Мы всегда хотим выправить игру. Даже сейчас нам много удалось, до хорошего результата немного не хватило", - прокомментировал Андрей Пашкин, главный тренер ХК "Байкал-Энергия".

Следующий матч "Байкал-Энергии" состоится 19 декабря на стадионе "Химик" в Кемерово. Иркутяне встретятся с командой "Кузбасс".