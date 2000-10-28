"Иркут" сыграет с командой "Химки-Подмосковье" 14:22, 14 декабря 2017 г.



Матч между баскетболистами состоится сегодня на паркете дворца спорта "Труд". Это будет шестая подряд игра в домашнем цикле "оранжево-черных".

Напомним, сначала "Иркут" выиграл у двух питерских команд - "Спартака" и "Зенита-Фарм". Затем дважды уступил "Темпу" из города Ревда и "Уралу" из Екатеринбурга. А в этот понедельник иркутяне вырвались вперед, победив столичную "МБА". Это был первый матч сибиряков под началом нового главного тренера Станислава Истомина. Сегодняшний соперник "Химки-Подмосковье" по итогам прошлого чемпионата России в супелиге-1 занял 11 место. С начала нынешнего сезона команда провела 17 матчей, 8 выиграла. Москвичи занимают 8-ю строчку турнирной таблицы. Наш "Иркут" на 10-м. Пресс-служба баскетбольного клуба сообщает, что на старте сезона "Иркут" уже встречался с "Химками-Подмосковье". В гостях у соперников сибиряки выиграли со счетом 67:62.Сегодняшняя игра начнется в 19.00.