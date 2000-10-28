Универсальная спортивная площадка открыта в Октябрьском районе Иркутска 14:18, 14 декабря 2017 г.



Универсальная спортивная площадка для игры в футбол и баскетбол и тренажеры, на которых можно заниматься в любую погоду. В Октябрьском районе городские власти организовали новую зону для спортивного отдыха детей. Впрочем, позаниматься сюда приходят и взрослые. Здесь расположен большой спальный район и клуб армейского рукопашного боя "Тайфун". Тренер этого клуба и попросил о новой площадке. Раньше, чтобы провести занятия, наставнику приходилось вести детей в другой район.

Владислав Свердлов, депутат думы г.Иркутска: Я обратился в администрацию города Иркутска, и осенью эта площадка уже была смонтирована. С новыми тренажерами, вот такого формата - таких тренажеров уличных еще не было. У меня в округе точно такого не было. Это такая первая ласточка и, я думаю, не последняя.

Михаил Суняйкин, тренер военно-спортивного клуба "Тайфун": Мы в свое время на площадке ходили, но для этого нужно было пересечь несколько дорог. Там постоянно было все заполнено. Площадки не очень ухожены были. Сейчас и я, и ребятишки очень довольны, что эта площадка у нас появилась.

Сейчас в детском спортивном клубе занимается больше 40 человек. Сегодня в подарок от депутата они, в том числе, получили новый спортивный инвентарь. А впереди у детей серьезные соревнования: в конце декабря в Иркутске пройдет большой турнир памяти Павла Скороходова. На него съедутся 12 команд из разных уголков России. Кроме того, на спортивный праздник приедет известный боец Александр Карелин, а также браться Лаговские, известные своим участием в штурме дворца Амина.