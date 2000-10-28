Иркутян приглашают посмотреть на звездопад 18:50, 13 декабря 2017 г.



На радость романтикам и мечтателям. С вечера четверга и всю ночь пятницы будут падать звезды. Метеорный поток Геминиды встречает Земля. Каждый декабрь планета проходит сквозь облако мельчайших частичек пыли, которые остались, предположительно, от астероида Фаэтон.

Яркие звезды движутся по небу из созвездия Близнецов. Собственно отсюда и название "геминиды" от латинского имени созвездия. Этот звездопад один из самых мощных метеорных потоков. Увидеть всю красоту можно невооруженным глазом, если небесная канцелярия не прибережет облака. "Сейчас фаза Луны близкая к новолунию, свет Луны не будет нам мешать, поэтому четко и ясно мы их увидим. Другой вопрос, что прогнозировать количество метеоров в потоке сложно, мы можем увидеть, как и два года назад, 105 метеоров, но давайте рассчитывать 60 метеоров в час - это уже хороший поток", - сказал Павел Никифоров, исполнительный директор Иркутского планетария.

Ученые Иркутского планетария приглашают посмотреть на звездопад вместе. Всех желающих ждут вечером в четверг на заправочной станции на въезде на Голоустненский тракт. Буквально в 20 километрах от города есть подходящая открытая площадка. Нужно тепло одеться, а также взять с собой термосы с чаем.