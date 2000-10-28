Наркозависимые стали отказываться от помощи 18:47, 13 декабря 2017 г.



300 человек решили, что они не больны и, заплатив штраф, продолжили употреблять наркотики. Как справляются с зависимостью и куда можно обратиться за помощью, расскажем в следующем материале.

Буквально тянут к трезвой жизни в центре "Воля" пациентов уже не один год. Центр никогда не пустовал. А сейчас наркозависимые стали отказываться от лечения. "Я насколько знаю, предлагают выбор: либо это прохождение минимум полгода реабилитации в центре, либо это штраф, максимальный до пяти тысяч. Человек, который не понимает, что проблема серьезная, что болезнь смертельная, конечно, выберет штраф. Для многих этот образ жизни естественен. То есть они привыкают так жить, а менять что-то не хотят", - объясняет Инга Хантаева, руководитель подразделения "Искра" в центре "Воля".

А реабилитация - это большой труд. Проходит она в несколько этапов. Но самое жесткое условие лечения - дисциплина. "Потому что они не умеют жить по трезвому и не знают, что можно так жить, и не верят в это. Наверное, просто надо захотеть жить трезво. Я вот устал от прежней жизни и обратился сюда за помощью. Только так. Должна быть собственная внутренняя мотивация на изменение своего образа жизни", - считает Сергей, пациент реабилитационного центра "Воля".

Статистика как всегда отрезвляет: за 10 месяцев этого года в Иркутской области 117 водителей привлечены к административной ответственности и лишены прав за вождение в состоянии наркотического опьянения. А более 20 сотрудников предприятий, которые работающих на объектах с повышенной опасностью, оказались вовлечены в незаконный оборот наркотиков. На реабилитацию пришли почти тысяча человек. Прошли программу реабилитации 300, продолжают 375 человек. "Методы реабилитации у нас: групповая терапия, присутствуют элементы психотерапии. Элементы трудотерапии, то есть восстановление утраченных навыков в ходе употребления, если таковые имеются. В нашем подразделении на сегодняшний день 22 человека, 12 выпускников, из них в ремиссии все 12 человек, ремиссия от года", - рассказала Кристина Ноздрина, начальник социальной реабилитации.

Сейчас в Иркутской области действуют 40 некоммерческих реабилитационных центров и пять кабинетов медико-социальной реабилитации. Все работают анонимно и готовы в любой момент протянуть руку помощи.