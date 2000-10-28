ДТП со смертельным исходом: нередко виновники скрываются с места аварии 18:34, 13 декабря 2017 г.



Случаи, когда водители скрывались с места происшествия после аварии со смертельным исходом в Иркутской области, не единичны. А бывало в истории таких громких ДТП, что виновники оставались на месте, но никакой помощи пострадавшим не оказывали. Подобные информационные поводы привлекали внимание федеральных СМИ и становились источником разбирательства на высоком уровне. Вот несколько примеров.

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В 2013 году Екатерина Коверзнева на внедорожнике сбила семью из четырех человеке в Листвянке. Две женщины - бабушка и мама - погибли на месте, а спустя несколько недель в больнице от полученных травм скончался 9-летний мальчик. В живых остался только глава семьи. Судебные разбирательства продолжались несколько лет, и только потом она получила наказание - 7 лет в исправительной колонии, затем была переведена в колонию-поселение, но, не отсидев положенного срока, Екатерина Коверзнева попала под амнистию и сейчас она на свободе.

В июле 2015 года произошла страшная авария на плотине ГЭС в Иркутске. На большой скорости автомобиль "Ауди Q5" вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Ниссан Марч". В легковой машине ехала супружеская пара. Пассажирка погибла на месте, водителя с тяжелыми травмами увезли в больницу. Их маленьких детей забрали к себе родственники. Водитель иномарки выбрал тактику "ничего не помню" и выдавал себя за пассажира. Так ему посоветовали адвокаты. После долгих судебных разбирательств виновника приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

А 12 декабря 2017 года в Иркутске задержали водителя, который сбил 12-летнюю девочку и скрылся. Это произошла на улице Богдана Хмельницкого. Управляя автомобилем "Тойота Королла Спасио", шофер сбил шестиклассницу, она переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Автомобилист скрылся с места происшествия, не оказав помощи ребенку и не сообщив о случившемся в правоохранительные органы. Было установлено, что за рулем иномарки находился 34-летний мужчина. В своем объяснении автомобилист позже пояснил, что покинул место ДТП, поскольку думал, что ребенок не пострадал. Известно, что его ранее привлекали к административной ответственности за превышение скорости движения.