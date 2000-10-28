Военные летчики Иркутской области вернулись домой 18:27, 13 декабря 2017 г.



Они вернулись домой. На аэродроме "Белая" сегодня встречали экипажи дальней авиации, которые выполняли специальные задания в Сирии. К месту постоянной дислокации они направились после того, как президент России Владимир Путин отдал приказ о завершении операции в арабской республике.

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Двое суток без сна - и вот, наконец, родная авиабаза. Бомбардировщики Ту-22 М3 наносили авиаудары по террористам в Сирии. Два экипажа, которые вернулись сегодня, не были дома полтора месяца. Прямо на аэродроме их встречают родные. Домой прибыли, выполнив поставленные задачи, рассказали летчики. Работали в непростом климате, на пределе досягаемости боевых машин. Но техника и люди не подвели. "Несколько экипажей. Больше двух, а то и трех десятков человек. Это только летного состава. И огромное количество инженерно-технического состава, которые выполняли колоссальный пласт работы по обслуживанию авиационной техники и подготовки ее днем и ночью в сложнейших условиях - дождь, град, снег", - говорит Дмитрий Питерниекс, командир авиационного полка.

Они вернулись героями не только для своих семей. Двое получили медали "Участникам военной операции в Сирии". Губернатор Сергей Левченко вручил военнослужащим знаки поощрения. "Мы всегда гордились своими пилотами. Быть военным летчиком - это признание, призвание и большая честь. Жителям Иркутской области об этом прекрасно известно. Выражаю уверенность, что личный состав авиаполка и впредь будет с честью выполнять свой долг. Благодарю за службу", - сказал Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Два экипажа встречал весь личный состав воинской части. Торжественным маршем с боевым знаменем они прошли по аэродрому. А теперь отдых в кругу семьи. Затем снова за работу. Ведь эти люди готовы в любой момент выполнять поставленные Родиной задачи.