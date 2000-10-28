Фестиваль "Хрустальные ступени" пройдет 16, 17 декабря 18:02, 13 декабря 2017 г.



Фестиваль спортивного бального танца "Хрустальные ступени" пройдет в Иркутске 16 и 17 декабря. Зрители встретятся со школьными ансамблями, которые продемонстрируют свои постановки синхронного танца. Кроме того, будут личные выступления. Фестиваль "Хрустальные ступени" проводится в областном центре с 2012 года. Тогда в нем приняли участие 350 танцоров. В этом году свои первые шаги в мире танцевального спорта сделают более тысячи человек. Это представители 18 образовательных учреждений Иркутска, Шелехова и Ангарска.