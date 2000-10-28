Станислава Дзирквадзе год назад задерживали за пьяную езду без прав 17:52, 13 декабря 2017 г.



Виновник аварии на плотине ГЭС имеет проблемы с законом не в первый раз. Год назад молодого человека - а тогда ему было всего 18 - уже задерживали за пьяную езду. Причем тогда у него даже не было водительских прав. Зато было изрядное содержание алкоголя в крови. Во время задержания этот горе-водитель устроил в Саянске настоящую ночную погоню.

Любитель красивой жизни передвигался на внедорожнике "Ленд-Ровер", и остановить его смогли только с помощью оружия. "В ходе патрулирования одной из улиц Саянска стражи правопорядка обратили внимание на автомобиль "Ленд-Ровер", который двигался на большой скорости. Инспекторы ДПС предъявили требование остановиться водителю машины, однако он его проигнорировал. Поэтому стражи правопорядка применили оружие. Они прострелили колеса. Молодой человек был задержан, на тот момент ему было 18 лет, он не имел каких-либо прав на управление автомобилем", - сообщил Юрий Ильенко, сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области.

За тот проступок водитель получил 10 суток административного ареста, а хозяин машины - по совместительству мама нарушителя - заплатил 30 тысяч рублей штрафа. Сейчас Станислава Дзирквадзе перевели в статус подозреваемого и поместили в СИЗО. Ну а пока суд лишил его водительских прав всего на год. Накануне молодой человек, из-за которого погибли два человека и еще двое оказались в больнице, сам пришел в полицию с повинной.