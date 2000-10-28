68 кортов залили в Иркутске в этом году 17:45, 13 декабря 2017 г.



Все на коньки! 68 кортов залили в Иркутске в этом году. Многие открылись после ремонта. На пятидесяти площадках вход свободный. Это корты на территории школ и во дворах. Ледяной обзор провела специальная комиссия.

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О таком уроке физкультуры мечтают многие. А ученики 76 школы к занятиям на свежем воздухе уже привыкли. Катаются на коньках, играют в хоккей. Корт, которому почти полвека, в этом году капитально отремонтировали. "На старом доски были плохие, можно было выломать их, а сейчас поставили новые, красиво очень стало. Приходим, играем, гуляем здесь", - говорит Андрей Копылов, ученик школы №76.

Кружить по льду здесь могут по расписанию все жители района. Катки Иркутска проверяет комиссия во главе с мэром Дмитрием Бердниковым.

Корт в Солнечном усовершенствованный, нового поколения. Борта пластиковые, освещение в этом году сделали более ярким. Он тоже открыт для массового катания. Ученики 75 школы регулярно занимают призовые места на районных соревнованиях по хоккею с мячом, участвуют и в городских турнирах. Тренирует школьников мастер спорта международного класса Зоя Именохоева.

Зоя Именохоева, педагог дополнительного образования школы №75: Чтобы удовольствие к зимнему виду спорта, к конькам любовь посеять в душу - вот это основная задача, как я считаю, а потом если проснулась в душе ребенка любовь к хоккею, то конечно, вручаем клюшечку и начинаем работать, как правило, это ребятишки, которые тяготеют в команду, а командные виды - это самые лучшие.

Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска: В Солнечном будет бесплатный каток залит, Якоби, на Конном. У нас в этом году 68 кортов залито. Хороший результат, теперь нам надо следить за тем, чтобы содержался лед в надлежащем состоянии, еще кое-где добавить освещение.

Так что выбрать ближайший к дому бесплатный каток иркутянам не составит труда. Нужно только уточнить расписание.