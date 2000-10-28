Самая дорогая постановка музтеатра: на оперу "Две королевы" потратили 18 миллионов рублей 17:37, 13 декабря 2017 г.



Мировая премьера в Иркутске. Современная опера "Две королевы" на сцене музыкального театра. Постановку сегодня впервые представляют зрителям. Но она уже наделала много шума: бюджет спектакля - 18 миллионов рублей. Это грант от Министерства культуры России. О самой дорогой постановке в истории театра и об одной из самых масштабных – наш материал.

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Большая редкость для музыкального театра - трагедия на сцене. "Две королевы" - первый в мире музыкальный спектакль по пьесе Людмилы Разумовской "Ваша сестра и пленница". Либретто написала режиссер Анна Фекета, конечно, получив разрешение автора. История двух сестер Марии Стюарт и Елизаветы Английской, их вражды, жажды власти, любви и ревности в иркутском музыкальном зазвучала в жанре современной оперы.

Получился спектакль, сложный во всех смыслах. Сюжет, отношения героев, костюмы не исторические, но с элементами эпохи, а на сцене больше тонны декораций, способных за несколько секунд перенести зрителя из Шотландии в Англию. И, конечно, музыка. Ее специально для иркутской постановки написал ростовский композитор Антон Светличный. За три часа музыка не умолкает ни на секунду. "При написании музыки он обратился к творчеству таких композиторов, как Карл Корф, Дмитрий Шостакович, Сергей Прокофьев, где-то мы услышим здесь Николая Андреевича Римского-Корсакова, где-то Мориса Равеля, стилей и жанров большое множество. Но цитат нет, вся музыка придумана им", - говорит Михаил Тарасов, дирижер-постановщик Иркутского музыкального театра им. Н.М. Загурского.

Марию Стюарт казнила сестра Елизавета. В жизни они никогда не виделись, свои письма Елизавете Мария подписывала "Ваша сестра и пленница". Каждая из этих женщин стремилась к счастью. И эти поиски стали лейтмотивом всего спектакля. Каким путем пойти? Каждая выбирает сама. "У одной была любовь, был ребенок, Мария Стюарт. У другой была власть, и она смогла поднять свою страну до тех высот, которые до сих пор позволили Великобритании выйти безболезненно из Евросоюза", - отмечает Анна Фекета, главный режиссер Иркутского музыкального театра им. Н.М. Загурского.

Это самый дорогой проект за всю историю Иркутского музыкального. Грант 18 миллионов рублей театр получил от федерального Министерства культуры. Часть средств потратили на звуковое и световое оформление и музыкальные инструменты для оркестра. Современная опера о прошлом и в то же время вечном с сегодняшнего дня в репертуаре Иркутского музыкального.