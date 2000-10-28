600 пловцов собрались в Иркутске на втором этапе Кубка Сибири 14:23, 13 декабря 2017 г.



Заплыв за Кубок Сибири. В Иркутске проходит второй этап всероссийских соревнований по плаванию. Участие принимают около 600 спортсменов из Бурятии, Кемеровской, Новосибирской, Томской областей, Алтайского и Красноярского краев.

Турнир проходит в двух возрастных группах среди девушек и юношей. В программу входит несколько дистанций от 50 до 800 метров вольным стилем, брассом, баттерфляем и на спине. Всероссийские соревнования по плаванию проводятся в четыре этапа. Первый проходил в Барнауле. В Иркутске Кубок Сибири завершится 14 декабря.