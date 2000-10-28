Украшения, подарки, конкурсы и мастер-классы – в Иркутске открылась новогодняя выставка 14:20, 13 декабря 2017 г.



Здесь по-настоящему чувствуется приближение Нового года. Яркими огнями сверкают гирлянды, на витринах россыпь детских подарков и игрушек. И, конечно, новогодние елки, в том числе креативные из листьев и мишуры. Все это можно увидеть на выставке "Новогодний подарок - уютный дом", которая открылась в "Сибэкспоцентре".

В ней принимают участие более 80 компаний со всей России: из Новосибирска, Екатеринбурга, Москвы, Краснодара и, конечно, Иркутска. "Самая главная изюминка - это, конечно, конкурс пряничных домиков, которые подготовили кондитеры нашего города, спасибо им, что откликнулись, создали вот такое чудо. Очень много у нас детских конкурсов. Это кормушка, новогодняя игрушка, письмо Деду Морозу. Показы планируются детские, различные мастер-классы от компаний города. Можно будет провести хорошо время", - рассказала Олеся Васильченко, руководитель департамента организации выставок ОАО "Сибэкспоцентр".

Здесь же можно приобрести не только украшения, но и деликатесы к новогоднему столу тоже из разных уголков страны. Выставка продлится до 19 декабря.