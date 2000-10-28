Проект реконструкции усадьбы Шастина получил премию "Феникс" 14:14, 13 декабря 2017 г.



Уникальный проект восстановления усадьбы Шастина наградили федеральной премией "Феникс". Усадьба постройки 1880-х годов включала в себя небольшой дом и флигель. В 1895 году в углу землевладения возвели каменные одноэтажные службы, а в 1902-м достроили второй этаж. Проект реставрации предполагал не только восстановление архитектурного облика здания, но и внутреннюю адаптацию под современный офис.

Участие в восстановлении принимали агентство по развитию памятников Иркутска, депутат городской думы Евгений Стекачев, а также архитектурные организации. Это уже восьмой объект культурного наследия в областном центре, восстановленный при помощи частно-муниципального партнерства.