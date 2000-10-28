Обнаружено тело пилота потерпевшего крушение вертолета, пассажира продолжают искать 14:11, 13 декабря 2017 г.



Тело пилота и потерпевший крушение вертолет обнаружили спасатели. Воздушное судно находилось на глубине 65 метров в Братском водохранилище.

Всю ночь в районе места падения работал подводный телеуправляемый аппарат. При помощи него внутри деформированного фюзеляжа удалось найти тело пилота. Сейчас спасатели решают, как извлечь погибшего из корпуса, и продолжают искать пассажира вертолета. Тем временем следственный комитет на транспорте озвучил возможные версии крушения. В качестве основных причин называют неблагоприятную погоду, ошибку пилота и техническую неисправность.