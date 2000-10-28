"Мы – сибирской породы": Зиминский район 18:12, 12 декабря 2017 г.



Родина поэта, край с романтичным названием и радушными людьми, воспетый в стихах. Продолжая проект "Мы - сибирской породы", наша съемочная группа отправилась в Зиминский район. Мы побывали в настоящем украинском селе посреди Сибири и, конечно, познакомились с земляками Евгения Евтушенко.

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Зиминский район образован 14 февраля 1923 года. Районный центр - город Зима, расположен в 230 километрах к северо-западу от Иркутска. Площадь - 7019 квадратных километров.

"Простились. И, ступая осторожно, разглядывая встречных и дома, я зашагал счастливо и тревожно по очень важной станции - Зима". Сегодня мы на родине Евгения Евтушенко. Благодаря поэту о небольшом сибирском городе с удивительным названием узнал весь мир.

Родную Зиму Евтушенко воспевал повсюду. Хотя прожил здесь не так много - с 41 по 44 в эвакуации со своими бабушками. И жизнь его после - череда больших прекрасных городов, но этот под сибирским небом он всегда считал родиной. А город его - своим, зиминским. Правда, дом, в котором жил будущий поэт, сохранить не удалось. "На цитаты чуть не до строки растащили все мои слова, а мой дом любимый земляки нежно растащили на дрова". Этим стихотворением он с горьким упреком обратился к нам, зиминцам, что растащили дом его детства. И дом стали восстанавливать. Когда Евгений Александрович вошел в дом, он осмотрел, подошел к фотографиям, к этому комоду, облокотился и заплакал. Сказал, что вы восстановили все так, как было в доме у моих бабушек", - рассказывает Лидия Евинова, заведующая домом-музеем поэзии г.Зима.

Так в 2001-м открыли дом-музей поэзии. Первым поэтический вечер в нем провел, конечно, Евтушенко. Здесь собрали фотографии, личные вещи Евгения Александровича, книги, дорогие его сердцу. Сюда он приходил, когда бывал на родине. В июне 2015-го на городской площади он дал свой последний концерт в Зиме. Перед выступлением начался ураган, пошел град, затем дождь. Но это не напугало ни поэта, ни его земляков. И как только Евтушенко начал читать стихи, ветер затих. Люди затаили дыхание.

Но и сегодня в Зиме часто слышатся строки Евтушенко. Город живет и помнит своих людей и свою историю. Первыми жителями Зимы были ямщики, они возили пассажиров по Московскому тракту. Сейчас об этом напоминает памятник основателю города - ямщику Безносову. Но откуда же такое романтичное и в то же время суровое название? Версий много. По одной из них, когда в эту местность пришли русские, здесь было зимовье. "В переводе с бурятского "зима" означает "яма". Если посмотреть с высоты птичьего полета, то можно сделать вывод, что это название подходит потому, что мы находимся в низменности. Следующая версия гласит о том, что первопроходец по фамилии Зима с ударением на первом слоге был, и в честь него назвали это поселение", - говорит Светлана Гаврилова, краевед.

В 30 километрах от Зимы находится село Батама. Его считают неофициальным культурным центром сибирских украинцев. Здесь бережно хранят традиции и передают их из поколения в поколение вот уже 109 лет. Сюда в начале ХХ века пришли переселенцы из Украины. Село основали в 1908 году. Местность в то время уже так и называлась - Батама - от бурятского "кочка", потому что возвышенность с двух сторон окружена болотом. "Я когда рассказываю детям, я всегда говорю: представьте, ребята, тайга, дремучая тайга! Сосны, лиственничные деревья, ели. Нет тропинок, только охотники ходили. И вот в этих местах люди, а приехали они сюда где-то в апреле месяце, это еще у нас холодно, построили они шалаши и застучали топоры, пилы зажужжали, двуручки", - говорит Галина Козлова, руководитель центра украинской культуры и истории села КДЦ с.Батама.

В первую очередь построили церковь, но в 30-х ее разрушили. Недавно батаминцы начали строить новую. В музее собрали историю родного села - те самые вещи, с которыми их предки пришли в Сибирь: прялки, посуда, рушники, вышиванки. Здесь соблюдают украинские обычаи: устраивают праздники и обряды. Детей учат рукоделию. Девочки в селе плетут кружево на коклюшках. Говорят, название произошло от звука этих самых коклюшек.

Но вот говорят в селе уже на русском. Зато поют на украинском! Все: от мала до велика. В сельском культурно-досуговом центре занимаются сразу несколько коллективов. Фольклорный ансамбль "Берегиня" - кладезь народных песен, которые исполняли еще прадеды. "Папка был хороший баянист, он погиб на войне. И нас шесть человек осталось, мы все-все в семье пели песни", - вспоминает Вера Марочкина, житель с.Батама.

Так же теперь народное творчество впитывают дети. И самое главное - они понимают, о чем поют, говорят преподаватели группы "Зиронька".

Трудятся батаминцы на молочно-товарной ферме. Сейчас здесь содержат более 600 голов скота и производят 9 тонн молока в сутки. Разводят племенных черно-пестрых коров. А еще здесь используют холодный метод содержания телят. Спустя пять дней после рождения малышей отправляют в помещение, где температура зимой не выше 10 градусов. И это им только на пользу. "Телятам комфортно, они находятся в индивидуальных клетках, получают минеральные витаминные добавки, концентраты, молоко три раза в день. И телята прекрасно развиваются, привес среднесуточный составляет 744 грамма", - сообщил Сергей Сутырин, главный зоотехник молочно-товарной фермы с.Батама.

Любимую доярку буренки узнают по голосу и нежности, с которой Марина Еремеева относится к каждой корове. Именно ласка вместе с соблюдением технологий - секрет больших надоев, делится Марина. Она не раз становилась рекордсменкой района. Сейчас ее показатель – 6,5 тысяч килограммов молока от одной коровы в год. Любимицу Марины зовут Жрица. "Утром она дает, например, 18 литров. В обед 9-10. И вечером 10-11. В итоге за день выходит литров 38-39 примерно. Окликнешь ее, погладишь, подходишь к ней, чтобы не внезапно. Подошла, она оглянулась на тебя, еще понюхала. Значит, кто подошел, смотрит", - рассказывает Марина Еремеева, доярка.

Так и стоит Зиминский район. На вековых традициях, уникальных талантах и верной любви своих жителей, без которой не быть ни селу, ни городу, ни всей стране.

Нелли Якушенко, житель г.Зима: Как же родину не любить нашу? Я выросла на любви к родине.

Наталья Якимова, житель г.Зима: Зима в Зиме, трещит мороз, шкалу термометра терзая, прохожие, прикрывши нос, спешат куда-то, замерзая.