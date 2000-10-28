Все жители Бубновки получили компенсации и приобрели новое жилье 17:45, 12 декабря 2017 г.



Никого не обделили. Все 563 жителя поселка Бубновка Киренского района получили компенсации на общую сумму более 400 миллионов рублей. Люди уже приобрели новое жилье. А значит, в Бубновке больше нет постоянно проживающих граждан.

Об этом рассказала заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Светлана Иевлева на совещании минстроя, посвященном выполнению указов президента. В апреле и мае этого года от пожаров пострадали деревня Бубновка Киренского района, поселок Вершина Аларского района, город Черемхово, населенные пункты в Заларинском и Зиминском районах. В этих населенных пунктах новое жилье приобрели 44 погорельца. Из федерального бюджета на эти цели затратили 35 млн рублей.