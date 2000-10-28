Анита Путинцева нуждается в помощи неравнодушных людей 17:36, 12 декабря 2017 г.



Мы продолжаем нашу рубрику "Требуется помощь". Сегодня история Аниты Путинцевой. Чтобы хорошо слышать, ей нужен специальный слуховой аппарат стоимостью 200 тысяч рублей за пару. Деньги нужно собрать как можно скорее. На следующей неделе пациентку ждут в Москве.

Документы уже не помещаются в переполненную медицинскую карту. И это все о маленькой девочке Аните. Она практически не слышит, но умеет читать по губам. Плохо говорит, но очень любит общаться. И это только несколько проявлений неустановленной пока генетической болезни. В свои семь Анита выглядит на 3,5 года. У девочки плохое зрение, она жалуется на боль в ногах. Пока столичные эксперты ломают голову над тем, что же случилось с Анитой, мама пытается решить хотя бы часть проблем. В Москве ждут на операцию. Ее сделают бесплатно. А вот за сами слуховые аппараты нужно заплатить немалую сумму. Те устройства, которые предлагают в Иркутске, не подходят. "У нее слух то садится, то появляется. Очень узкие слуховые трубы. Жидкость, видимо, скапливается, проходимости никакой, не слышит. Только стоит переболеть, начинается. Пролечится, месяц пройдет, вроде опять хорошо слышит. Назначили специализированные слуховые аппараты. Мне вообще сказали, что, если вы поставите эти аппараты, через два месяца ребенка не узнаете. И восстановится речь", - говорит Анна Ващенко, мама Аниты.

Помочь Аните может каждый. Для этого нужно отправить SMS с текстом 2323 и суммой пожертвования на номер 7715. Деньги нужно собрать в короткие сроки. Уже 18 декабря Анита с мамой вылетают в Москву.

Способы помочь:

На карту Сбербанка по номеру т. 8-9025-665-320 Ирина Николаевна Х. (имя ребенка)

SMS-пожертвование: на номер 7715 с текстом 2323 сумма (без указания суммы стоимость 1 sms – 45 рублей)

Банковские реквизиты:

КБ «Байкалкредобанк» ПАО г. Иркутск

БИК / ИНН 042 520 872/3810031612

Кор/сч 301 018 109 000 000 008 72

Р/сч 407 038 103 000 000 000 41

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