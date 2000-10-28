Цех ртутного электролиза ликвидируют в Усолье-Сибирском 17:26, 12 декабря 2017 г.



Эти работы запланировали в рамках года экологии в Иркутской области. Всего в 2017 году в регионе хотят решить почти два десятка важных для окружающей среды вопросов.

Среди них пилотный проект по маркировке всей заготавливаемой древесины, строительство полигонов ТБО в Эхирит-Булагатском, Слюдянском, Черемховском районах. Об этом говорили сегодня на заседании совета Законодательного собрания по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований. Его провел спикер Сергей Брилка. Он сделал акцент на плане работы совета в следующем году. Обсудят актуальные проблемы сбалансированности бюджетов муниципалитетов, заготовку древесины жителями для собственных нужд. "Хочу подчеркнуть, что это не формальные вопросы, план утвержден, мы определяем наиболее актуальные направления нашей работы по взаимодействию на следующий год, которые должны быть результативными и приносить пользу всем жителям Иркутской области", - сказал Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области.

В формате видеоконференции в обсуждении приняли участие представители Свирска, Тулуна, Усть-Илимска, Зиминского и Осинского районов.