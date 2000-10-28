Жители Листвянки недовольны застройкой китайских предпринимателей 17:23, 12 декабря 2017 г.



Прокуратура Иркутского района проводит проверку в поселке Листвянка. Ведомство заинтересовала стройка, где изменили рельеф на двух участках. Разрешение на строительство было у гражданина из Поднебесной. Тем временем жители поселка волнуются, что дома китайских владельцев превратятся в гостиницы. Местный бизнес не сможет конкурировать. А в Байкал потекут канализационные стоки.

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О наплыве китайских туристов в куплетах собственного сочинения Евгения Кравкля. Их он исполняет для русских групп. А еще жители Листвянки развесили по поселку плакаты на двух языках "Байкал - священное море России". "Хотя бы напомнить им о том, что вообще-то это не Северное Китайское море, как это говорят своим туристам гиды их, лопочут по-китайски, это священное сакральное озеро народов России", - говорит Евгений Кравкль, житель п.Листвянка.

Пока русские сочиняют куплеты про китайцев, в Поднебесной тоже не отстают. Самостоятельные путешественники рассказали: на их родине набирает популярность песня "На берегу Байкала". Но про то, что самое глубокое озеро в мире - Северное море Китая, они даже и не слышали.

За последние полтора года бизнес быстро сориентировался, объявления для туристов теперь пишут на трех языках: русском, английском и, конечно, китайском. "По вот этой дороге они могут идти, перегородив ее полностью, им абсолютно наплевать, что я еду домой, что я здесь живу, что мне нужно передвигаться, они воспринимают это, как им все отдано для отдыха и для их личного комфорта", - считает Константин Дмитриев, житель п.Листвянка.

Самые предприимчивые гости из Поднебесной открыли гостиницы. 27 участков в Листвянке приобрели в частную собственность граждане из КНР. На вполне законных основаниях. Правда, владельцам разрешено индивидуальное жилое строительство. Зачастую эти дома больше напоминают гостиницы. Но доказать это очень сложно. К примеру, индивидуальное жилое строительство на одном из участков администрация поселка запретила, но проиграла первый суд. Спустя некоторое время в арбитражном суде местные власти все-таки победили. А на участке уже трехэтажный дом. По этой же схеме работают и русские предприниматели. Официально в поселке 4 китайских и 11 русских гостиниц, только они платят налоги. В действительности объектов около ста. Все расходы по вывозу мусора, уборке дорог и их освещению берет на себя администрация поселка. Еще один вопрос - экология. Чтобы построить практически любой объект в Листвянке, нужна экологическая экспертиза. "Это обязательное условие для всех объектов, кроме ИЖС, вот такая коллизия у нас есть, вот этим они пользуются. Я считаю, вообще гостиницы, так как мы разговариваем именно о туризме, они должны получать экологический паспорт, требования к гостинице - это центральная канализация, прохождение экологической экспертизы", - заявляет Александр Шамсудинов, глава Листвянского МО.

Учесть интересы жителей и туристов попробуют в проекте, который разрабатывает администрация Иркутского района. Предусмотрят систему водоснабжения и водоотведения, модернизацию канализационно-очистных сооружений, а также строительство нового водозабора. Проект представят в марте в рамках федеральной программы "Байкал - великое озеро великой страны". А пока все стройки в Листвянке ждет комплексная проверка. Планируют привлечь, в том числе, Роспотребнадзор, Росприроднадзор, УФМС, полицию и стройнадзор. "Каждый компетентный надзорный орган будет в своей сфере и отрасли отслеживать строительство объектов и, соответственно, выдавать и составлять соответствующие акты о соблюдении либо несоблюдении установленных федеральных норм", - сообщила Ольга Дертышникова, начальник отдела КУМИ администрации Иркутского района.

О том, что территориям вокруг Байкала необходим закон о регулировании инвестиционной деятельности, понимают все. Такое предложение на уровне правительства России сформулировало агентство по туризму Иркутской области. Китайских участков в Листвянке будет ровно столько, сколько русских владельцев их продадут. А чистота Байкала и территории вокруг зависит от чистоты совести каждого.