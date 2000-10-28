В Иркутской области планируют ввести особый противопожарный режим 17:12, 12 декабря 2017 г.



16 человек погибли в огне за последний месяц. Шокирующую статистику приводит МЧС. Из-за этого на территории Иркутской области планируют ввести особый противопожарный режим. Усиленные меры безопасности будут действовать до конца новогодних каникул.

Горят в основном частные дома. Среди жертв много малолетних детей. Сегодня в региональном правительстве прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям Иркутской области. На видеосвязи были главы муниципалитетов. В каждом районе ведут профилактическую работу. Обходят неблагополучные семьи, дома, где живут ветераны, инвалиды. Осматривают печи и проводку. По мнению пожарных, рейды нужно проводить не раз в неделю, а каждый день. "Те категории семей, которые мы определяем в группы риска, мы предлагаем проводить перед началом отопительного сезона осмотр печей, осмотр электропроводки. Возможно, где-то требуется ремонт. Оказание помощи хотя бы в том, как это сделать", - сказал Валентин Нелюбов, начальник ГУ МЧС России по Иркутской области.

Председатель регионального правительства Руслан Болотов отметил, что проверку домов должны проводить совместно специалисты сразу нескольких ведомств: полиция, пожарные и социальные службы.