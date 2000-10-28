Виновника аварии на плотине ГЭС поместили в спецприемник 17:08, 12 декабря 2017 г.



Водителя, который спровоцировал ДТП на плотине ГЭС в Иркутске, поместили в спецприемник. Позднее ему изберут меру пресечения на время предварительного следствия. Сейчас по делу проводят спецэкспертизы. Уже установили и допросили свидетелей, изучили записи с видеорегистраторов.

10 декабря произошла автомобильная авария со смертельным исходом. В результате столкновения "Порше Кайен" и "Нивы" двое пассажиров отечественного авто погибли, водитель и еще один пассажир получили травмы. 19-летний Станислав Дзирквадзе объяснил, почему он после аварии сбежал с места ДТП. Свою вину он признал. "Сильно испугался, потом сам пришел. В содеянном раскаиваюсь. Вину признаю. Сильно не помню. Ударился. Конечно, признаю все полностью", - сказал Станислав Дзирквадзе.

Известно, что права молодой человек получил только два месяца назад.