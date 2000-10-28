Знаменитый музыкант Грегг Кофи Браун даст концерт в Иркутске 15:27, 12 декабря 2017 г.



Музыка, в которой бьется горячее сердце Африки. В Иркутске в рамках проекта "Джаз на Байкале" выступил Грегг Кофи Браун. Его можно назвать музыкантом мира: Грегг живет в Лондоне, сотрудничает со Стингом, но много лет выступал в составе группы из Западной Африки, а детство провел на Аляске. О своих проектах, иркутских зрителях и магии музыки он рассказал съемочной группе программы "Новости".

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Классическая мелодия и зажигательный африканский ритм. В своих композициях Грегг Кофи Браун часто объединяет и смешивает разные жанры и направления: фолк, джаз, фанк и даже кантри. Есть песни на языке акан, на котором говорят в Западной Африке, в Гане, есть на английском. Я пою с благоговением к богиням, говорит Грегг. "Мои песни - это форма молитвы. Молитвы о мире, об объединении людей. В современном мире люди так любят делиться, но я говорю на множестве своих концертов: здесь нет рас. Нет черных, белых или желтых. Мы все единое человечество, которое пришло из Африки", - рассказывает Грегг Кофи Браун, музыкант.

Своих братьев и сестер по единому человечеству из Иркутска Грегг называет потрясающими слушателями. В прошлом году он впервые приехал в Россию, Иркутск стал первым городом, с которого началось знакомство со страной. И вернулся джазмен с нескрываемым удовольствием. "Сейчас я на Байкале, в месте духовной силы с энергией шаманизма, и это связано с моей музыкой, потому что я думаю, что я тоже немного шаман, я объединяю людей, музыка работает как магия для слушателей", - говорит Грегг Кофи Браун.

С 5 до 7 лет Грегг жил на Аляске, ходил в школу с потомками русских поселенцев. Поэтому Сибирь ему очень близка. Кстати, в планах у музыканта соединить русскую этническую музыку и африканские ритмы. Впрочем, в творчестве Грегг не останавливается. Скоро выходит его новый регги-соул-альбом, готовится оригинальная версия знаменитой песни Стинга "Englishman in New York", в работе блюзовый и два африканских альбома.

Сотрудничество с джазовыми музыкантами разных стран в Иркутске продолжится. "Это взаимообмен энергией, идеями, потому что они тоже черпают от нас энергетику, наше сибирской восприятие музыки, и таким образом "Джаз на Байкале" всегда свеж, потому что приезжают новые исполнители, они дарят какие-то свои совершенно новые современные эмоции, и мы надеемся, что следующий фестиваль будет очень яркий и по исполнителям, и по программам, и по гостям", - сказал Александр Филиппов, руководитель ансамбля "Доктор Джаз".

Фестиваль "Джаз на Байкале", как всегда, соберет друзей в Иркутске в апреле.