Уроженец Братска Федор Чудинов вновь стал чемпионом мира по боксу 15:03, 12 декабря 2017 г.



Чудинов одержал победу над канадцем Районом Фордом. Наш земляк выступает в весовой категории до 76 килограммов. Бой прошел в Кемерово.

Поединок для братчанина складывался непросто: соперник уступал ему в активности, но точно попадал в ударах и опасно шел головой вперед. В итоге у Чудинова открылось серьезное рассечение над глазом. Но и это не помешало ему одержать верх. "Я, честно говоря, результатом доволен. Установку я, конечно, на 50% выполнил. Мне нужно, конечно, было больше уклоняться от этого правого крюка. Больше обрабатывать корпус. Но процентов на 50 я установку выполнил. Выиграл, слава Богу",- сказал Федор Чудинов, чемпион мира по боксу по версии WBA.

В итоге на счету у братчанина 16 побед и 2 поражения. Ранее наш боксер проиграл бой за титул чемпиона мира техническим нокаутом. Теперь чемпионский пояс вновь вернулся к россиянину. Следующий поединок Федор Чудинов проведет 3 февраля в Сочи.