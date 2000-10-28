Баскетболисты "Иркута" одержали победу над "МБА" 14:59, 12 декабря 2017 г.



83:80 - баскетбольный "Иркут" оказался сильнее "МБА" из Москвы на домашнем паркете. С самого начала иркутяне показали уверенную игру. На старте вырвались вперед и потом не давали гостям реализовывать атаки.

На первый перерыв команды ушли со счетом 26:15. "Иркут" в лидерах. Также было и во втором игровом отрезке. А в третьем москвичи смогли сократить преимущество хозяев и довести цифры на табло до равного счета. Но победить им так и не удалось. Иркутяне в финальной четверти сумели сохранить лидерство, хоть и с минимальным отрывом. "Мы подсели физически. И, где нам приносила защита плоды, тут мы стали проседать. И по ходу матча нам было тяжело поменять систему защиты. И пару раз где-то отбились, и это нас спасло", - сказал Станислав Истомин, главный тренер БК "Иркут".

Домашняя серия игр "Иркута" продолжается. Следующий матч намечен на 14 декабря. На площадке дворца спорта "Труд" наши баскетболисты встретятся с "Химками-Подмосковье".