Лучшим школьникам области торжественно вручили паспорта гражданина РФ 14:55, 12 декабря 2017 г.



Всероссийскую акцию "Мы - граждане России" провели сегодня в Иркутске. Традиционно в День Конституции успешным и достойным подросткам Иркутской области вручают их первые паспорта гражданина страны.

С этим важным событием школьников региона поздравил губернатор Сергей Левченко. Он отметил: в юном возрасте каждый из учащихся школ уже добился определенных высот в учебе, творчестве, спорте, ими можно гордиться. Они честь Иркутской области. "Такое высокое звание ко многому обязывает. Это значит быть патриотом, любить свою Родину, уважать и знать нашу историю, культуру", - сказал Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Паспорта сегодня вручили десяткам школьников Иркутска, Ангарска, Шелехова, Усольского района. Они победители олимпиад, участники детско-юношеской организации "Российское движение школьников".