Виадук в Мегете откроют не скоро 14:50, 12 декабря 2017 г.



Жители поселка готовы обратиться за помощью к Владимиру Путину. Единственный автомобильный переезд откроют в лучшем случае в феврале. Аварийное сооружение закрыли на ремонт в середине ноября и планировали запустить в эксплуатацию снова уже к декабрю.

Подозрение вызвала опора. На ней появилась трещина. Но обследование показало, что проблема гораздо серьезнее. Мост может обрушиться в любой момент. Он соединял отдаленные населенные пункты с центром Мегета - школой, детскими садами и больницей. Теперь добраться на машине из одной части поселка в другую жители могут только в объезд через Ангарск или Вересовку. Или пешком через путепровод на железнодорожной станции. В администрации Ангарска пообещали, что к февралю несущие конструкции и фундамент виадука усилят железным каркасом. Если и это не поможет, сооружение придется полностью перестраивать. А на это уйдет минимум два года. Для местных жителей это заявление стало шоком. Они потребовали немедленно восстановить движение хотя бы для легкового транспорта.

Александр Луценко, житель п.Зуй: Вот эта нижняя дорога, которая идет на Батарейную, единственная, которая нас сегодня связывает с Иркутском, она все время затапливается. Вот эти большегрузы, которые идут, они сломают мост на теплом канале, потому что там ограничение по перевозкам пять тонн. А эту дорогу затопит. И мы тогда останемся вообще без сообщения с Иркутском и с Ангарском.

Андрей Сафронов, директор МКУ "Служба муниципального хозяйства" Ангарского МО: Основная причина - это ошибка монтажа при строительстве данного сооружения. Нужно под эту конструкцию подвести фундамент. Фундамент нам позволит рассчитать эту страховочную конструкцию на восприятие нагрузки от движущегося транспорта. После этого у нас будет возможность принять решение об открытии.

Жители поселков Мегет, Ударник, Зуй собрали подписи под обращением к губернатору. А также намерены написать президенту страны Владимиру Путину. Известно, что для решения проблемы в Мегете планируют запустить бесплатный общественный транспорт. Маршрут должен объединить школы, больницы, детсады.