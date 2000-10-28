Жители Ольхона выступили в защиту турбаз острова

14:39, 12 декабря 2017 г.

Недавно прокуратура провела на Ольхоне и побережье Малого моря массовую проверку и выяснила, что одни туристические комплексы работают без необходимых документов на земельные участки, другие наносят вред уникальной экосистеме Байкала.

Общий ущерб надзорное ведомство оценило более чем в 17 миллионов рублей. После этого многие предприниматели получили судебные иски. В том числе, о закрытии и сносе заведений. Жители Ольхонского района решили собрать подписи против решения прокуратуры. Об этом на своей страничке в Facebook написала предприниматель Надежда Николаева. По ее словам, малый бизнес острова в один момент оказался вне закона. Жители лишились рабочих мест и возможности продавать владельцам турбаз свою продукцию. "Мы сотрудничаем на договорных условиях. Я приезжаю, предлагаю им мясо, например. Если их закроют, не будет средств к существованию. Я уже не говорю, дальше как жить", - сказал Владимир Сергеев, житель острова Ольхон.

По результатам проверки прокуратуры судебные иски получили около 50 туристических баз Ольхонского района. По факту загрязнения территории острова возбудили 16 уголовных дел.

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