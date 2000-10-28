Вертолетная площадка возле "Комсомолла" не соответствует требованиям воздушного законодательства 14:30, 12 декабря 2017 г.



Вертолетной площадкой возле торгового комплекса "Комсомолл" в Иркутске пользоваться нельзя. К такому выводу пришел суд. По данным транспортной прокуратуры, данное сооружение не соответствует требованиям воздушного законодательства. Поэтому сотрудники ведомства еще в июле подали соответствующий иск. Собственником площадки является фирма, зарегистрированная в Подмосковье. Теперь ей предстоит устранить все выявленные недочеты.