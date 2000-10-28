Новогодний стол на четверых обойдется в шесть тысяч рублей 19:02, 11 декабря 2017 г.



Новогодний стол к расходам готов. Росстат подсчитал, во сколько иркутянам обойдутся праздничные яства. А экономисты, тем временем, призывают всех сократить траты. Как это удастся сделать и на чем? Словом, настало "Время денег".

Шесть тысяч рублей на стол! Точнее, чтобы его накрыть на самый долгожданный и волшебный праздник. По подсчетам специалистов, именно такую сумму придется потратить на еду семье из четырех человек. Сюда вошли продукты, необходимые для двух традиционных для новогодней трапезы салатов - "Оливье" и "Селедка под шубой". А также мясо говядины и курицы, колбаса, рыбные деликатесы и консервы, масло сливочное, сыр, хлеб, овощи и фрукты, алкоголь, сок, конфеты, торт, чай и, конечно, икра лососевая. Именно она лидер подорожания. В цене она увеличилась на 18% и насторожила внимание покупателей. Стали присматриваться, сравнивать.

- И рыбка, и масло, и сыр подорожали...

- Курица не подорожала.

- Молоко точно подорожало. Мяско еще терпимо, мяско можно купить.

- Вот икра очень подорожала.

- Подорожало все. Я прошлась, посмотрела, все подорожало. А еще к Новому году наценят.

В целом новогодняя продуктовая корзина выросла в цене на 5%. По этому показателю Иркутская область находится на 38 месте в стране. Экономить - к этому призывают специалисты финансовой сферы. Следующий год может принести множество сюрпризов. И, чтобы быть к этому готовыми, кошелькам необходимы стратегические резервы. "Ряд возмущающих факторов, которые могут повлиять на рубль. Это 29 января, когда американцы публично опубликуют отчет по всем миллионерам и миллиардерам: у кого, где и сколько в Америке, за рубежом. Второе серьезное ожидание - это какую программу объявит президент. Лучше жить с резервами. Резервы лучше поднять с 10 до 20%. Потому что год неопределенный", - прокомментировал Виктор Чебунин, кандидат экономических наук.

Тем более что рост цен наблюдается не только на продовольственных полках. Подорожало топливо. 39 рублей теперь стоит литр народного 92-го. А бензин 95-й марки и вовсе перевалил за 40-рублевую отметку. Ожидание по паре евро-доллар тоже неутешительны. По данным Центробанка, американская валюта стоит 59 рубля 23 копейки, евро - 69,64.