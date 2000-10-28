В Аларском районе во время пожара погибли двое детей 18:48, 11 декабря 2017 г.



Трагическая новость пришла из деревни Шульгино Аларского района. Там во время разбора завалов сгоревшего дома спасатели обнаружили тела двоих детей - пяти лет и одного года. По предварительной информации, их мать отлучилась на некоторое время, а при возращении уже не смогла спасти собственных сыновей. Известно, что семья считалась благополучной. Одной из причин называют ненадлежащее состояние электропроводки и печного отопления.