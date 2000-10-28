Подозреваемым в убийстве борца Юрия Власко продлили арест 18:33, 11 декабря 2017 г.



Сегодня Верховный суд Бурятии рассмотрел апелляционную жалобу с просьбой выпустить одного из обвиняемых под домашний арест, но жалобу не удовлетворили сообщает портал "Байкал-дайли". Ранее подозреваемым продлили содержание в СИЗО на 2 месяца, до конца января 2018 года. Спортсмен Юрий Власко погиб летом в массовой драке. В Горячинске в ходе конфликта с тремя жителями Улан-Удэ Юрия ударили ножом в область головы и шеи. От колото-резаных ранений спортсмен скончался. По делу проходят два молодых улан-удинца, ранее судимые.