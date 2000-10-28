Поиски вертолета AS-350 будут проводить с помощью глубоководного аппарата FALCON 18:10, 11 декабря 2017 г.



Обломки пропавшего вертолета AS-350 нашли на льду Кочегаринского залива Братского водохранилища. Частное воздушное судно пропало 7 декабря. На борту были два человека. Части вертолета обнаружили только сегодня на расстоянии 4,5 километров от населенного пункта Чистый. По расчетам спасателей, глубина в месте провала может достигать 70 метров. Из-за этого штатные водолазные средства использовать не будут. Для поисковых работ из Иркутска доставят специальное оборудование - глубоководный аппарат FALCON.

"Будет произведен подводный осмотр с помощью подводной видеокамеры, которая находится у нас сейчас в Братске. И далее уже будет проводиться работа роботом FALCON по поиску воздушного судна и подъему его", - сообщил Валентин Нелюбов, начальник ГУ МЧС России по Иркутской области.

Вертолет Еврокоптер AS-350 вылетел из Братска в 12 часов 38 минут 7 декабря. Он следовал в поселок Чистый. На борту находились работники местной лесозаготовительной организации. Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте завело уголовное дело по факту авиакатастрофы. Следственная группа уже осмотрела взлетно-посадочную площадку в Братске, образцы авиационного топлива отправили на экспертизу. Также специалисты изъяли документацию на воздушное судно. Опрашивают всех, кто причастен к полету, а также родственников командира воздушного судна и пассажира. Расследование уголовного дела продолжается.