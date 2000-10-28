16 декабря велосипедисты области соберутся на "Ночную гонку Молодой Луны" 16:34, 11 декабря 2017 г.



Зимой, ночью и на велосипеде. Любители экстремальных видов спорта готовятся к традиционному уже для Иркутской области мероприятию. 16 декабря всех велогонщиков ждут на трассе под Ангарском. Ну а пока осталась всего неделя для тренировок при свете дня.

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Для этих людей велосипед - транспорт на все четыре сезона. Зима не исключение. За рулем двухколесного и на прогулку, и в магазин, и на работу. В постоянном движении невозможно замерзнуть. Екатерина Лукашева по профессии преподаватель физкультуры. Велоспорт - лишь одно из увлечений. В прошлом году девушка стала победителем Кубка Большого альпинистского марафона. Вот и сейчас готовится к одному из этапов БАМа - ночной велогонке. "В этом году я выбрала себе дистанцию марафона 50 километров. Решила сделать себе вызов и попытаюсь проехать 50 километров. Да, это марафон. К нему нужно готовиться. Выносливость, объемы должны быть. Стараюсь", - делится Екатерина Лукашева, участница "Ночной гонки Молодой Луны".

Езда по снежному полотну, конечно, совсем другая, чем по асфальтированной трассе .Некоторые участники предпочитают преодолеть дистанцию на фэт-байках. "В плане города без разницы на каком велосипеде ездить. На этом или узком велосипеде. А вот снежные трассы, где надо ехать по снегу мягкому, рыхлому, там есть разница. И чем больше пятно контакта у велосипеда, тем лучше он будет ехать", - говорит Антон Песегов, участник "Ночной гонки Молодой Луны".

До начала "Ночной гонки Молодой Луны" осталась неделя. Велосипедисты соберутся 16 декабря как всегда на лыжно-биатлонной трассе под Ангарском. Гонка - это не только спортивное мероприятие, но и атмосферное, где хорошее настроение обеспечено всем участникам. "Особенность этой гонки в том, что организаторы приветствуют участников в костюмах новогодних. В первую гонку я оделась в костюм клоуна, разукрасилась аквагримом, взяла ребенка, и мы катались, веселились. Это мероприятие не только спортивное, но и фановая гонка. Встреча с друзьями среди зимы", - сказала Наталья Чеботарева, участница "Ночной гонки Молодой Луны".

В этом году соревноваться в велогонке будут и дети. Трассу в 600 метров смогут преодолеть даже те, кто не дорос еще до велосипеда. Самым юным участникам разрешают беговелы.