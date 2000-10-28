"Мы - сибирской породы": Жигаловский район 14:43, 11 декабря 2017 г.



Суровый климат, северная красота, соболя и последний герой. Все это - Жигаловский район Иркутской области. Территория, которая с первого взгляда поражает суровой красотой. В нашей рубрике "Мы - сибирской породы" наша программа продолжает рассказ о районах области.

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Жигаловский район образован в 1926 году. Площадь территории составляет почти 23 тысячи квадратных километров. Районный центр - поселок Жигалово - расположен в 400 километрах на север от Иркутска на левом берегу реки Лена. Население 8,5 тысяч человек.

Дорога долгая, но это того стоит. Пожалуй, Жигаловский район - одно из самых красивых мест в Иркутской области. Особенно зимой, когда снег, густой и тяжелый, укрыл и тайгу, и реку Лену. Река как будто обнимает весь район и дает имя всему, что есть вокруг. "Ты сам-то Ленский?" - спрашивают местные у приезжего человека. И гордятся малой родиной.

Первая остановка - деревня Петрово. Нельзя не заехать. В гости пригласил последний в деревне ветеран Великой Отечественной войны. Судьба Николая Пуляевского оказалась такой же, как у миллионов советских солдат. Работа в шахте, в 17 лет добровольцем на фронт. Затем ранение, плен. "У меня два побега было. Один-то побег неудачный. Поймали меня", - рассказывает Николай Пуляевский, ветеран Великой Отечественной войны.

Затем снова армия. Теперь 93-летний ветеран уже не ходит на праздничные митинги, но День Победы отмечает обязательно.

Едем дальше, совсем рядом настоящее имение - усадьба охотника Алексея Рудых. Охота - это одно из основных занятий жителей Жигаловского района. Больше тысячи добытчиков ходили с ружьем по тайге в прежние годы. Страна наряду с газом и нефтью экспортировала "мягкое золото" - пушнину. Богатые промысловые угодья давали такую возможность. Соболь, белка, горностай, изюбрь, лось - тайга богата. Сейчас охотников намного меньше. "У нас так условно можно разделить. Есть охотники штатные, которые зиму целую живут в тайге, это у них основной род занятий. Они добывают достаточно много соболя. Это может быть и сто, и двести штук. А есть те, кто просто ходит охотиться. Но они тоже много добывают",- говорит Алексей Рудых, охотник.

У Алексея Рудых сорок пятый в жизни промысловый сезон. Кстати, ему 75 лет. Вот так выглядит по-настоящему здоровый образ жизни. А это его добыча - сибирские соболя! Шкурки еще не выделаны, но качество меха очевидно.

С детства и до сих пор занимается пушниной также Иван Алферов. Он родился в Жигаловском районе, деревне Константиновка, и дед и отец были охотниками. У Ивана другого пути просто не было. В мехах эксперт. "Качество соболя нашего жигаловского очень высокое. Единственное, у нас 80 процентов соболя 4 цвета. Если брать Бодайбинский соболь, то там очень много соболя 2 цвета, 1 цвета", - объясняет Иван Алферов, директор Жигаловского зверопромхоза.

Первый цвет - это соболь черный с проседью. Номера далее - разнообразие оттенков. Ценность диктует мода. Европейские красавицы дорого бы дали за такую связку шкурок, как на столе у директора зверопромхоза. Кому сейчас по карману шубка из сибирских соболей, только банкирам ведомо. И жителям Жигаловского района. Кстати, отстрел соболя строго контролируют, по итогам промыслового сезона ведут учет.

Кроме пушнины, есть в здешней тайге еще одно богатство - струя самца кабарги. Вот так выглядит продукт. Безумных денег стоит. Добывать можно строго ограниченное количество. Используют как источник мускуса в парфюмерной промышленности, в китайской медицине.

Кто не охотится, тот строит. Жигаловская судоверфь встречает шумом механического цеха. В 1972 году пришла работать сюда Лариса Черных. И больше 40 лет отработала на предприятии. "Не совсем уж я и судостроитель, конечно. Ттехническая служба, служба обеспечения. Но вот все, кто в цехах вот этих работали, они все судостроители", - говорит Лариса Черных, ветеран Жигаловской судоверфи.

Объемы работ теперь, конечно, скромнее. Но работают механический, деревообрабатывающий, корпусной цеха - основа предприятия. Занимаются ремонтом, наладкой оборудования, строительством речного транспорта. "На сегодняшний день производим ремонт в поселке Никола, ремонт земснаряда. Капитальный ремонт непосредственно", - сказал Сергей Черных, главный инженер Жигаловской ремонтно-эксплуатационной базы.

Работают на верфи больше по заказам. Надеются воплотить новые проекты. Очень жалеют о том, что Лена обмелела. И, конечно, вспоминают те времена, когда река была судоходной.

До недавнего времени Жигаловская судоверфь была градообразующим предприятием. От ее деятельности зависела работа школы, больницы, всех социальных объектов. Впрочем, и сейчас судоверфь дает 120 рабочих мест. Для такого небольшого поселка это немало.

Сельское хозяйство, в целом, и животноводство, в частности, не очень популярны в Жигалово. Слишком суров климат. И, тем не менее, в сорока километрах, в деревне Усть-Илга, выращивают на ферме породистых поросят. За ними приезжают со всей Иркутской области. Самые забавные поросята - ярко-рыжие и хулиганистые. Производство трудное и проблемное. "В этом году идем в убыток, потому что здание очень старое, оно 1968 года. Сырость. Если расширяться в таком здании, все пойдет насмарку", - отмечает Мария Бузикова, директор хозяйства.

И, тем не менее, шанс выращивать побольше жигаловских поросят велик. Если государство пойдет навстречу фермеру по-настоящему. Всего и нужно - помочь построить новые теплые помещения для пятачков.

Сумерки рано приходят на север. Вокруг тишина. Елки спят до весны, волки охотятся на зайцев, в природе полное равновесие. Это - Жигалово.