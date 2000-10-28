Иркутские спортсмены заняли первое место на Кубке России по традиционному карате 14:19, 11 декабря 2017 г.



Борьба уже не за медали, а за рейтинговые баллы. Победителями вернулись спортсмены Иркутской области с Кубка России по традиционному карате. Команда заняла первое место среди бойцов высокого класса. Соперниками были, в том числе, победители и призеры чемпионатов России и Европы. 250 человек со всей страны приехали на рейтинговые соревнования. Сильнейшими оказались спортсмены из нашего региона. Даниил Ашуров стал первым в кумите, Артем Ашуров в ката и двоеборье. Золото в этих же дисциплинах завоевал Геннадий Голубчиков. Он выиграл четыре боя, а в финале встретился с бойцом из Московской области

Геннадий Голубчиков, золотой медалист в ката и двоеборье Кубка России: Финал был достаточно интересный, непростой, но интересный с точки зрения бойцовского интереса. Соперник был принципиальный, мы с ним уже неоднократно встречались, было так, что я и проигрывал, но нынче победа оказалась на моей стороне.

Петр Неупокоев, тренер сборной Иркутской области по карате: Сражались они уже даже не за медали, а за рейтинговые баллы, потому что медалей-то у нас у всех, мы их не считаем, а взвешиваем, как говорим, а вот, чтобы добиться путевки на чемпионат мира, за это нужно побороться, и этот казанский турнир стал первым турниром в системе рейтинговых.

Следующие рейтинговые соревнования пройдут в марте в Москве. А в апреле сильнейшие каратисты России приедут в Иркутск. Итоги трех турниров и определят спортсменов, которые примут участие в чемпионате мира в Канаде.