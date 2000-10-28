"Иркут" сегодня сыграет с "МБА" 14:15, 11 декабря 2017 г.



Баскетбольный клуб "Иркут" принимает сегодня команду "МБА" из Москвы. Начало встречи в 19.00 во дворце спорта "Труд". Соперники уже встречались на старте чемпионата. Тогда иркутяне уступили хозяевам площадки со счетом 68:78.

В прошлом сезоне москвичи стали шестыми в мужской суперлиге-1. Сейчас они занимают 10 строчку турнирной таблицы. "Иркут" на одну позицию ниже. На счету "оранжево-черных" 5 побед в 15 играх. Накануне подопечные Александра Лукина уступили на домашней площадке "Уралу". Счет матча - 74:80. Кстати, сегодня "Иркут" сыграет под руководством нового главного наставника. Им стал Станислав Истомин, ранее он был старшим тренером команды.